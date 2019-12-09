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Дела в отношении экс-министра Михаила Абызова
Обновлено 

Мосгорсуд отменил арест активов Абызова на сумму свыше 1 млрд рублей

Бывший министр по вопросам Открытого правительства обвиняется в мошенничестве
Михаил Абызов (справа) Михаил Терещенко/ТАСС
Описание
Михаил Абызов (справа)
© Михаил Терещенко/ТАСС

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Московский городской суд в понедельник отменил решение об аресте свыше €13 млн, ценных бумаг и недвижимости по делу бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова, обвиняемого в мошенничестве. Как уточнил ТАСС его адвокат Сергей Дрозда, арест также снят с личного счета несовершеннолетнего сына экс-чиновника.

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"Мосгорсуд согласился с доводами защиты о незаконности постановления Басманного районного суда от 10 сентября о наложении ареста на имущество по уголовному делу в отношении Абызова", - сказал защитник. По его словам, суд апелляционной инстанции отменил постановление районного суда о наложении ареста на недвижимое имущество, денежные средства и ценные бумаги на общую сумму свыше 1 млрд рублей и направил его на новое рассмотрение в Басманный суд Москвы.

Адвокат уточнил, что речь идет о банковском счете несовершеннолетнего сына Абызова на сумму 30 млн рублей, валютных и рублевых счетах в ПАО "Совкомбанк" на общую сумму около 1 млрд рублей (свыше €13 млн), различных объектах недвижимости, в том числе около 50 земельных участков, жилой и нежилой недвижимости, принадлежащих "Пансионату "Энергетик" в Тверской области, объектах недвижимости других компаний, а также долях в уставных капиталах ряда компаний.

"Ранее следствие уже выходило в суд с ходатайством о наложении ареста на указанное имущество, которое Басманным судом было удовлетворено, однако апелляционная инстанция Мосгорсуда признала его незаконным и отменила", - уточнил адвокат Дрозда.

В новость были внесены изменения (12:55 мск) — добавлена информация по тексту.

Теги
Абызов, Михаил АнатольевичДела в отношении экс-министра Михаила Абызова
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