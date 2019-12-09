В Дагестане задержали подозреваемого в финансировании терроризма

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. ФСБ России совместно с сотрудниками Следственного комитета и Росфинмониторинга задержали в Дагестане Сааду Ахмеднабиева, организовавшего на территории ряда субъектов РФ под видом благотворительной деятельности сбор денежных средств в интересах международных террористических структур. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в Центре общественных связей ФСБ России.

"Сааду Ахмеднабиев является родным братом Ахмеднабиева Исраила - координатора и основателя исламских фондов "Мухаджирун" и "Ансар", известного как Абу Умар Саситлинский, объявленного в международный розыск за создание террористического сообщества и организацию финансирования терроризма. Братья Ахмеднабиевы совместно с другими лицами, разделяющими идеи установления так называемого всемирного халифата, фактически финансировали подготовку и осуществление в Сирийской Арабской Республике и других государствах преступлений террористической направленности", - сообщили в ФСБ.

Деньги аккумулировались на счетах исламских благотворительных ассоциаций под видом помощи нуждающимся мусульманам, сирийским беженцам и для строительства колодцев в Африке. Всего с 2016 года они собрали более 2 млн рублей.

По данным ФСБ, "деньги направлялись на закупки оружия, военной амуниции и медицинских препаратов для боевиков, воюющих в Сирии на стороне международных террористических организаций". Во время следственных действий изъяты мобильные устройства связи с инструкциями от террористов, банковские карты и финансовая отчетность по переводам.

Как сообщает официальный представитель СК Светлана Петренко, Сааду Ахмеднабиев проверяется на причастность к иным преступлениям. "В Главном следственном управлении СК по Северо-Кавказскому федеральному округу в отношении него возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 205.1 УК РФ ("Организация финансирования терроризма"). Подозреваемый задержан, в связи с тяжестью преступления следствие планирует ходатайствовать перед судом об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Следствием устанавливается роль и конкретные действия, совершенные подозреваемым в ходе финансирования терроризма, проверяется его причастность к совершению иных преступлений, не связанных с расследуемым уголовным делом", - пояснила Петренко.

Она также отметила, что на территории Хасавюртовского района Дагестана и Махачкалы проведены масштабные следственные действия, в том числе обыски по местам жительства подозреваемого и его близких родственников. По данным СК, в период с 2015 по 2019 год Сааду Ахмеднабиев совместно со своим братом Исраилом Ахмеднабиевым, находящимся на территории Турции и Сирии, также известным под именем Абу Умар Саситлинский, организовали на территории РФ финансирование запрещенной в РФ международной террористической организации "Исламское государство".