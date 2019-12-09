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В Эрмитаже сообщили, что угроза минирования оказалось ложной

Как сообщили в пресс-службе музея, сотрудники правоохранительных органов не обнаружили опасных предметов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 декабря. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов проверили Государственный музей Эрмитаж в центре Петербурга после сообщений об угрозе взрыва. Как сообщили журналистам в пресс-службе музея, угроза оказалась ложной.

Ранее объединенная пресс-служба судов Петербурга сообщала, что суды города эвакуируются из-за угрозы взрыва. В письме в Приморский райсуд также говорилось об угрозе взрыва в Эрмитаже. "Несмотря на то, что Эрмитаж не получал подобные сообщения напрямую, было принято решение о проверке всех зданий музея. Сотрудники службы музейной безопасности совместно с сотрудниками Росгвардии и кинологами провели осмотр экспозиционных залов, служебных помещений и прилегающих к музею территорий. В результате осмотра посторонних или подозрительных предметов обнаружено не было", - говорится в распространенном пресс-службой сообщении.

Теги
РоссияСанкт-Петербург
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