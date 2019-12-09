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Еще два ТРЦ в Москве получили сообщения с угрозой взрыва

Здания проверят сотрудники экстренных служб и кинологи

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Анонимные сообщения с угрозой взрыва поступили еще в два московских торгово-развлекательных центра: "Кунцево Плаза" и "Гагаринский". Об этом ТАСС в понедельник сообщил источник в экстренных службах.

"Неизвестный сообщил о том, что в ТРЦ "Кунцево Плаза" и "Гагаринский" заложены взрывоопасные предметы, на место направлены сотрудники экстренных служб и кинологи", - сказал собеседник агентства.

В ходе проверки, по данным источника, опасные предметы обнаружены не были, информация о минировании оказалась ложной.

Ранее в понедельник в целях безопасности около 1,3 тыс. человек были эвакуированы из ТРЦ "Город" на юго-востоке Москвы, а также порядка 750 посетителей и сотрудников универмага "Цветной" в центре города из-за сообщения о минировании.

В новость были внесены изменения (13:37 мск) — добавлены подробности по тексту.

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