Экс-депутата Рады приговорили к двум годам колонии за нападение на посольство России

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Московский городской суд приговорил к двум годам колонии бывшего депутата Верховной рады Украины Николая Рудьковского, признавшего вину в нападении на посольство России в Киеве в июне 2014 года, передает корреспондент ТАСС из зала суда, где дело в отношении экс-депутата рассматривалось в особом порядке.

"Признать Рудьковского виновным и назначить ему наказание в виде двух лет лишения свободы в колонии общего режима", - огласила приговор судья Елена Поспелова.

Таким образом, Мосгорсуд назначил экс-депутату наказание ниже низшего предела с учетом особого порядка судопроизводства. По решению суда, Рудьковскому зачтен срок нахождения в СИЗО с 28 сентября 2018 года из расчета один день за полтора.

Суд также удовлетворил гражданские иски в счет возмещения материального ущерба потерпевшей стороне в лице Министерства иностранных дел России - около 5,75 млн рублей - и страховой компании "Согаз" на сумму 8,2 млн рублей. Исковые требования Рудьковский признал в полном объеме и частично погасил ущерб на сумму 2 млн рублей, говорится в приговоре.

До вступления приговора в законную силу осужденный будет находиться под стражей.

Ранее в ходе прений сторон прокурор попросил назначить Рудьковскому наказание в виде шести лет колонии общего режима. Защита подсудимого просила назначить ему наказание, не связанное с лишением свободы, или ниже низшего предела с учетом особого порядка судопроизводства. Сам подсудимый в последнем слове заявил, что готов понести наказание, которое ему назначит суд, осознал всю неправомерность действий и принес извинения за содеянное, в том числе и перед потерпевшими, отметив, что совершил преступление "под влиянием сложившихся обстоятельств".

В чем обвинялся

Гражданин Украины Рудьковский обвинялся по ч. 2 ст. 360 УК РФ ("Участие в нападении на служебные помещения и транспортные средства лиц, пользующихся международной защитой, совершенном в целях осложнения международных отношений"). Установлено, что 14 июня 2014 года в Киеве экс-депутат Верховной рады Украины Игорь Мосийчук, граждане Украины Владимир Назаренко, Владимир Романцов, Алексей Бакай и активисты украинских националистических организаций "Правый сектор" (организация запрещена в РФ), "Азов" и других праворадикальных объединений забросали здание посольства камнями и пытались поджечь его при помощи пиротехнических изделий. Вооружившись топорами, палками, ломами и другими предметами, нападавшие также повредили дипломатические автомобили. Прибывший на место происшествия украинский депутат Рудьковский присоединился к радикалам и принял активное участие в нападении на российскую дипломатическую миссию. Целью противоправных действий депутата и других нападавших было осложнение международных отношений России с Украиной и другими государствами.

Ущерб Министерству иностранных дел России от нападения составил 14,8 млн рублей. Рудьковский был объявлен в международный розыск и в 2018 году задержан в аэропорту Внуково при пересечении границы Российской Федерации. Он находится под стражей в столичном СИЗО 14 месяцев.