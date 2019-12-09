В Дубне ребенок отравился неизвестным веществом

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Следователи начали проверку по факту смерти 11-летнего ребенка, отравившегося неизвестным веществом. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в ГСУ СК РФ по Московской области.

"6 декабря в правоохранительные органы Дубны поступило сообщение о том, что в реанимационном отделении городской больницы при оказании медицинской помощи скончался 11-летний мальчик. Предварительно установлено, что ребенка в бессознательном состоянии в подъезде обнаружили родители. Согласно предварительному заключению эксперта, смерть школьника наступила в результате токсического отравления неустановленным веществом, каких-либо телесных повреждений на теле мальчика не обнаружено", - сказали в ведомстве.

На месте были найдены баллон дезодоранта и пакет, которые отправлены на экспертизу. Также проводится экспертиза, которая должна сказать о причине смерти школьника. Следователи начали доследственную проверку.