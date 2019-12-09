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Во Владивостоке выявили хищение 17 млн рублей при ремонте дорог

По данным источника ТАСС, средства выделялись на реализацию нацпроекта "Безопасные и качественные автодороги"

ВЛАДИВОСТОК, 9 декабря, /ТАСС/. Правоохранительные органы во Владивостоке выявили мошенническую схему и систему откатов чиновников городской администрации, сумма ущерба превысила 17 млн рублей, об этом ТАСС сообщил источник.

"Представителями коммерческих структур, занятыми в исполнении государственных контрактов по строительству дорог во Владивостоке, организовано мошенническое хищение денежных средств бюджетов различного уровня, выделенных на реализацию приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги" в особо крупном размере. Сумма ущерба составила более 17 млн рублей, вскрыта мошенническая схема и система откатов чиновникам администрации. Это привело к угрозе срыва в регионе нацпроекта "Безопасные и качественные дороги", а также нанесло вред имиджу Владивостока как столицы Дальневосточного федерального округа", - сообщил ТАСС собеседник агентства.

Он уточнил, что чиновники принимали дороги, отремонтированные ненадлежащим образом. Собеседник добавил, что возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере"). Обыски прошли в управлении дорог и благоустройства администрации Владивостока, в офисных помещениях нескольких компаний, занятых в сфере дорожного хозяйства, а также в жилищах должностных лиц администрации Владивостока и руководителей коммерческих организаций. Официальным подтверждением информации ТАСС в настоящий момент не располагает.

Владивостоку на реконструкцию и ремонт дорог в 2019 году выделялось 1,8 млрд рублей. Ремонтные работы в городе, как сообщали городские власти, предусмотрены для всех основных магистралей.

Теги
РоссияПриморский край
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