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Двухлетняя девочка умерла в детском саду в Астраханской области

СК проводит проверку

АСТРАХАНЬ, 9 декабря. /ТАСС/. Следственные органы проводят проверку по факту смерти двухлетней девочки в одном из детских садов в Камызяке (Астраханская область). Об этом сообщили журналистам в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

"Установлено, что сегодня, 9 декабря, в одном из детских садов Камызяка скончалась двухлетняя девочка. В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства произошедшего", - сказали в пресс-службе.

Как уточнили ТАСС в следственном управлении, ребенок не проснулся, причина не установлена, ее выяснят в результате проверки.

Ход проверки находится на особом контроле руководителя следственного управления СК РФ по региону генерал-лейтенанта юстиции Ибрагима Могушкова.

Теги
РоссияАстраханская область
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