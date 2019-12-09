Прокурор потребовал приговорить к 3,5 года колонии участника акции 27 июля Малышевского

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Государственный обвинитель в понедельник потребовал приговорить к 3,5 года колонии участника несанкционированной акции 27 июля в Москве Эдуарда Малышевского, который после задержания выбил стекло в автозаке, которое упало на сотрудника правоохранительных органов. Об этом сообщил корреспондент ТАСС из зала суда.

"Считаю, что вина подсудимого полностью подтверждается показаниями свидетелей и иными материалами дела. Требую признать Малышевского виновным по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти, не опасное для его жизни и здоровья) и приговорить к 3,5 года колонии общего режима", - сказал прокурор.

В качестве смягчающего обстоятельства прокурор просил учесть наличие у подсудимого несовершеннолетней дочери. В то же время представитель обвинения обратил внимание суда на наличие четырех судимостей у Малышевского.

Сам Малышевский пребывал в ходе процесса в хорошем настроении и поприветствовал публику, пришедшую его поддержать.

Ранее обвиняемый заявил на допросе в суде, что разбил стекло в автозаке после задержания из-за того, что сильно переволновался. Как следует из обвинительного заключения, Малышевский был задержан на Тверской улице и помещен в автозак, где он выбил стекло, осколки которого упали на голову и плечо сотруднику полиции. Малышевский находится под стражей.

В несанкционированной акции 27 июля в Москве, по оценке полиции, участвовали более 3,5 тыс. человек. Полицейские и росгвардейцы задержали более 1 тыс. человек. СК возбудил уголовное дело по статьям 318 и 212 ("Применение насилия в отношении представителя власти" и "Участие в массовых беспорядках") УК РФ. Были арестованы более 10 человек, в отношении некоторых из них вынесены приговоры.