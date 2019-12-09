Сотрудницу одного из калининградских банков обвинили в разглашении банковской тайны

КАЛИНИНГРАД, 9 декабря. /ТАСС/. Уголовное дело о разглашении сведений, составляющих банковскую тайну, возбуждено в Калининграде в отношении сотрудницы одного из банков. Ей может грозить наказание в виде лишения свободы до трех лет, сообщила в понедельник пресс-служба управления МВД России по региону.

"Дело возбуждено по части 2 статьи 183 УК РФ ("Незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну")", - говорится в сообщении.

По версии следственных органов отдела МВД России по Ленинградскому району Калининграда, 43-летняя менеджер по обслуживанию клиентов по просьбе своей знакомой передала для использования в судебных тяжбах конфиденциальную информацию об открытых в банке счетах и находящихся на них денежных средствах, принадлежащих жителю Калининграда.

Потерпевший обратился с заявлением в полицию. Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции районного ОМВД при содействии службы безопасности банка установили источник утечки конфиденциальной информации. Максимальное наказание, которое может грозить сотруднице банка, три года лишения свободы.