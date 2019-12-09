Угрозы взрыва в 20 московских школах не подтвердились

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Оперативные службы проверили порядка 20 школ Москвы после анонимных сообщений с угрозами взрыва, все сообщения оказались ложными. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"Были проверены здания порядка 20 школ, угрозы взрыва не подтвердились", - сказал собеседник агентства. По его данным, многие школы после проведенной эвакуации отпустили детей домой.

Ранее в понедельник сообщалось о "минировании" около 20 школ, 12 районных судов, трех торговых центров в Москве и храма Христа Спасителя. Угрозы нигде не подтвердились.

На прошлой неделе в Москве неизвестные систематически сообщали о заложенных взрывных устройствах в судах, торговых центрах и учебных заведениях. Все угрозы оказались ложными.