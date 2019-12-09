СМИ: дядя Башара Асада предстанет перед судом Франции по обвинению в отмывании денег

АНКАРА, 9 декабря. /ТАСС/. Суд во Франции рассмотрит дело в отношении Рифата Асада, дяди действующего президента Сирии Башара Асада, в связи с обвинением в отмывании денег. Сообщение об этом опубликовала в понедельник турецкая газета "Созджу".

По информации издания, близкого родственника сирийского лидера подозревают в использовании сирийских государственных средств для создания "империи в сфере недвижимости".

Газета также пишет о том, что расследование по этому делу было начато еще в 2014 году. Сам Рифат Асад на слушаниях присутствовать не сможет по состоянию здоровья.

Дата первого заседания суда не уточняется.

Обвинения в адрес Рифата Асада

22 ноября Национальная судебная коллегия Испании также сочла необходимым привлечь к ответственности Рифата Асада и еще 13 человек, в том числе восемь его детей и двух жен, за принадлежность к преступной организации, которая могла отмыть в Испании более €600 млн.

В марте 2018 года газета Le Figaro передавала, что таможня Франции совместно с испанскими коллегами конфисковала имущество Рифата Асада или его ближайшего окружения на сумму более €600 млн на территории Испании. Арест был наложен на 500 объектов недвижимости. Речь шла об отелях, ресторанах и предприятиях, связанными с предметами роскоши.

В апреле Agence France-Presse сообщило, что парижский исправительный суд проведет разбирательство по делу Рифата Асада, которого подозревают в незаконном приобретении недвижимого имущества на сумму в €90 млн. Дядя Башара Асада подозревается в том числе в отмывании в составе организованной группы средств, незаконно полученных при отягчающих обстоятельствах, и хищении средств сирийского государства.

Рифат Асад - родной брат бывшего президента Сирии Хафеза Асада, руководившего республикой с 1971-го по 2000 год. В 1983 году на фоне болезни брата он принял участие в попытке государственного переворота, которая окончилась провалом. Вскоре после этого он был вынужден покинуть страну и с тех пор проживает в Европе.