Мосгорсуд оставил в СИЗО до 25 января бывшего министра Абызова

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Московский городской суд признал законным продление до 25 января 2020 года срока содержания под стражей бывшему министру по вопросам Открытого правительства Михаилу Абызову и другим фигурантам дела о мошенничестве и отмывании средств. Об этом ТАСС сообщил адвокат экс-чиновника Александр Аснис.

"Мосгорсуд в понедельник признал законным продление срока ареста моему подзащитному и двум другим фигурантам уголовного дела", - сказал защитник.

По его словам, в ходе заседания его подзащитный снова заявил о своей невиновности и попросил освободить из СИЗО.

Басманный суд Москвы 24 октября удовлетворил ходатайство следствия о продлении Абызову срока ареста до 25 января 2020 года. Тем же постановлением суд продлил арест председателю совета директоров ООО "Первый строительный фонд" Александру Пелипасову и президенту Новосибирской региональной федерации самбо, гендиректору группы "Ру-ком" Николаю Степанову. Срок ареста также был продлен еще трем фигурантам дела.

Следствие настаивает, что инкриминируемые обвиняемым действия не были направлены на получение законной прибыли и поставили под угрозу энергетическую безопасность ряда регионов.