Жителя Петербурга осудили на пять лет за похищение дочери бывшей жены

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 декабря. /ТАСС/. Колпинский районный суд Петербурга признал местного жителя Павла Исакова виновным в похищении ребенка бывшей супруги. Как сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов Петербурга, за совершенное преступление Исакова приговорили к пяти годам и одному месяцу лишения свободы.

Фигурант ранее привлекался к уголовной ответственности, поэтому итоговое наказание избиралось в совокупности с предыдущим преступлением.

"Колпинский районный суд Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении Павла Исакова, признанного виновным в совершении преступления, предусмотренного пп. в, г, д ч. 2 ст. 126 УК РФ ("Похищение человека"). Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком 5 лет 1 месяц. По совокупности с приговором суда от 27 сентября 2017 года - 5 лет 3 месяца в исправительной колонии строгого режима", - сказано в распространенном пресс-службой сообщении.

Суд установил, что в марте этого года Исаков, будучи в состоянии опьянения, с целью возобновления взаимоотношений со своей бывшей женой, достоверно зная, что с Исаковой находится ее малолетняя дочь, прибыл по адресу их проживания, дождался пока Исакова пойдет на работу, чтобы поговорить с ней. Экс-супруга общаться с бывшим мужем не стала, тогда он решил похитить ее дочь. Подсудимый поднялся в квартиру, где начал оказывать на девочку давление и принуждал помочь наладить взаимоотношения с ее матерью.

Далее Исаков, угрожая ребенку ножом, переместил ее в другую квартиру, удерживал потерпевшую в ней, вновь оказывая психологическое воздействие и продолжая ограничивать свободу передвижения до его задержания.