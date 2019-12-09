В Канаде товарный состав с нефтью сошел с рельсов

ОТТАВА, 9 декабря. /ТАСС/. Несколько вагонов товарного состава, перевозившего нефть, сошли с рельсов в канадской провинции Саскачеван. Об этом сообщил в понедельник CTV.

Авария произошла недалеко от города Гернси. После схода вагонов с рельсов начался пожар. Полиция из-за сильного задымления перекрыла близлежащую автодорогу.

По предварительным данным, никто не пострадал, эвакуация населения не проводилась. Сколько вагонов всего было и сколько из них сошло с рельсов, также пока не известно. Владелец состава компания CN проинформировала, что аварийные бригады уже работают на месте ЧП, утечки топлива в близлежащие водоемы нет.

Гернси находится в 110 км к юго-востоку от крупного города Саскатуна.