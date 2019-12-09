Суд признал виновным в насилии против полицейских участника акции 27 июля Малышевского

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Тверской суд Москвы в понедельник признал виновным в нападении на представителя власти участника несанкционированной акции 27 июля Эдуарда Малышевского, разбившего после задержания стекло в автозаке, которое упало на сотрудника правоохранительных органов, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Суд постановил признать виновным Малышевского по ч. 1 ст. 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти, не опасное для его жизни и здоровья"), - огласил судья Анатолий Беляков.

Оглашение приговора продолжается, срок наказания станет известен в заключительной части.

Государственный обвинитель в понедельник в ходе прений сторон потребовал приговорить Малышевского к 3,5 года колонии.

Ранее 47-летний обвиняемый заявил на допросе в суде, что разбил стекло в автозаке после задержания из-за того, что переволновался. Как следует из обвинительного заключения, Малышевский был задержан на Тверской улице и помещен в автозак, находясь внутри, он выбил стекло, осколки которого упали на голову и плечо сотруднику полиции. Малышевский находится под стражей.