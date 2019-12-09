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В ГИБДД назвали регионы, где увеличилось количество ДТП

По данным ведомства, речь идет о нескольких республиках Северного Кавказа и некоторых регионах Поволжья и Сибири
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© Сергей Мальгавко/ТАСС

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. ГИБДД назвала 35 субъектов страны, в которых наблюдается увеличение количества ДТП, погибших и пострадавших. Об этом сообщил замглавы Госавтоинспекции Олег Понарьин.

"Из 85 субъектов РФ 35 являются рисковыми, где мы видим увеличение количества ДТП, погибших или раненых. В начале года было семь, а сейчас возросло до 10 субъектов, которые не достигнут целевых показателей по летальности в ДТП", - сказал он в интервью "Милицейской волне".

По его словам, это несколько республик Северного Кавказа, ряд регионов Поволжья и Сибири. "По всем этим регионам проведены тщательные анализы, на сегодняшний день разрабатываются планы, чтобы не допустить такого количества ДТП в 2020 году", - отметил он.

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