В Петербурге экс-начальника "Волго-Балта" осудили на пять лет колонии за растрату

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 декабря. /ТАСС/. Бывшего руководителя подведомственного Минтрансу госучреждения "Волго-Балт" Владимира Николаева осудили в Санкт-Петербурге на пять лет колонии общего режима за растрату почти 38 млн рублей, выделенных Росморречфлотом для проведения работ на судоходных каналах в Новгородской и Вологодской областях в 2013-2014 годах, сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

"Николаеву [назначено наказание] в виде лишения свободы сроком на пять лет в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении. Его признали виновным по статье 160 УК РФ ("Присвоение и растрата").

Как установлено на суде, в 2013-2014 годах Николаев должен был организовать проведение дноуглубительных работ в Новгородской и Вологодской областях. Для этого он должен был привлечь региональные филиалы учреждения, однако вместо этого заключил договоры с коммерческими фирмами, в одной из которых работала дочь Николаева. Фирмы, в свою очередь, заключили договор с подведомственными "Волго-Балту" учреждениями.

Суть схемы заключалась в наличии существенной разницы между суммами, которые госучреждение платило коммерческим фирмам и деньгами, которые в итоге дошли до исполнителей работ.

Вместе с Николаевым также осудили Андрея Додрикова и Виктора Силкина, которые работали в то время в подведомственном учреждении "Волго-Балта" в Новгородской области, которое было непосредственным исполнителем работ. Они осуждены на три и три с половиной года условно за пособничество в растрате.

Администрации Волго-Балтийского бассейна внутренних водных путей ("Вогло-Балт") - транспортное предприятие, подведомственное Минтрансу РФ, которое осуществляет эксплуатацию Волго-Балтийского водного пути.