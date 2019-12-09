СК назвал причину пожара в Казани, в результате которого погибли два человека

КАЗАНЬ, 9 декабря. /ТАСС/. Специалисты установили, что причиной пожара в Казани, где погибли два человека, стал поджог, подозреваемая задержана. Об этом в понедельник сообщается на сайте следственного управления СК РФ по Татарстану.

"7 декабря в ходе тушения пожара в одной из комнат общежития по улице Актайской города Казани обнаружены тела 43-летнего хозяина и его 40-летней сожительницы. Кроме того, с признаками отравления продуктами горения госпитализированы четверо мужчин, проживавших на этаже. По результатам проведенного исследования установлено, что причиной возгорания стал поджог мусора у входа в комнату", - говорится в сообщении.

Следователи возбудили уголовное дело по п. п. "а", "е" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство двух или более лиц, совершенное общеопасным способом"). По подозрению в совершении преступления задержали знакомую потерпевших, ранее ее шесть раз привлекали к уголовной ответственности, уточнили в ведомстве.

По предварительной информации, после распития спиртного женщина поссорилась с хозяевами, те решили не пускать ее в комнату. Она собрала на этаже мусор, сложила его у двери и подожгла. Женщина не признала причастность к совершению преступления.

По информации Главного управления МЧС России по Татарстану, возгорание произошло вечером 7 декабря. Горела квартира в многоквартирном пятиэтажном доме коридорного типа, 47 человек эвакуировались самостоятельно, были спасены еще 23 жильца.