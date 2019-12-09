В исправительной колонии под Брянском умер заключенный

ТАСС, 9 декабря. Заключенный умер в исправительной колонии №6 в Брянской области. В колонии проводится проверка, на месте работают сотрудники следственного управления СК по Брянской области, сообщили ТАСС в пресс-службе брянского УФСИН.

"Подтверждаем смерть осужденного. Скончался в Клинцовской городской больнице, куда был доставлен для оказания срочной медицинской помощи. В настоящее время в колонии проводится проверка всех обстоятельств дела, материалы будут переданы в Следственный комитет, сотрудники СК сейчас работают в колонии", - сказал собеседник агентства.

Источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что в нанесении смертельных травм заключенному подозревается надзиратель исправительной колонии. "Проверка проводится в отношении сотрудника ИК-6", - сказал он.