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В Москве электрички сбили двух человек

По предварительным данным, оба мужчины переходили железную дорогу перед приближающимся поездом

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Двое мужчин погибли под колесами электричек возле платформы Вешняки в Москве, сообщили ТАСС в управлении на транспорте МВД РФ по ЦФО.

"Вечером в районе станции Вешняки электропоездом Москва - 47-й км смертельно травмирован мужчина, которому на вид 50-55 лет. В том же месте примерно в то же время электропоездом 47-й км - Москва смертельно травмирован молодой человек, котором на вид около 20 лет. В обоих случаях, по предварительным данным, мужчины перебегали железную дорогу перед приближающимся поездом", - сказали в управлении.

На месте работают сотрудники транспортной полиции. Устанавливаются личности погибших и обстоятельства произошедшего.

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