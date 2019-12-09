В Москве электрички сбили двух человек

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Двое мужчин погибли под колесами электричек возле платформы Вешняки в Москве, сообщили ТАСС в управлении на транспорте МВД РФ по ЦФО.

"Вечером в районе станции Вешняки электропоездом Москва - 47-й км смертельно травмирован мужчина, которому на вид 50-55 лет. В том же месте примерно в то же время электропоездом 47-й км - Москва смертельно травмирован молодой человек, котором на вид около 20 лет. В обоих случаях, по предварительным данным, мужчины перебегали железную дорогу перед приближающимся поездом", - сказали в управлении.

На месте работают сотрудники транспортной полиции. Устанавливаются личности погибших и обстоятельства произошедшего.