По факту смерти заключенного в ИК-6 в Брянской области возбудили дело

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Следственное управление СК по Брянской области возбудило уголовное дело по факту смерти заключенного исправительной колонии №6. Об этом в понедельник сообщается на сайте ведомства.

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Брянской области возбуждено уголовное дело по факту причинения тяжких телесных повреждений, повлекших смерть 32-летнего осужденного (ч. 4 ст. 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего")", - говорится в сообщении.

8 декабря осужденного госпитализировали в Клинцовскую центральную городскую больницу из исправительной колонии с телесными повреждениями, от которых он впоследствии умер. В пресс-службе УФСИН по Брянской области ТАСС сообщили, что в колонии проводится проверка. Источник в правоохранительных органах подчеркнул, что к нанесению смертельных травм может быть причастен сотрудник колонии.