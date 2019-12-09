{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

По факту смерти заключенного в ИК-6 в Брянской области возбудили дело

По словам источника в правоохранительных органах, к нанесению смертельных травм может быть причастен сотрудник колонии

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Следственное управление СК по Брянской области возбудило уголовное дело по факту смерти заключенного исправительной колонии №6. Об этом в понедельник сообщается на сайте ведомства.

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Брянской области возбуждено уголовное дело по факту причинения тяжких телесных повреждений, повлекших смерть 32-летнего осужденного (ч. 4 ст. 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего")", - говорится в сообщении.

8 декабря осужденного госпитализировали в Клинцовскую центральную городскую больницу из исправительной колонии с телесными повреждениями, от которых он впоследствии умер. В пресс-службе УФСИН по Брянской области ТАСС сообщили, что в колонии проводится проверка. Источник в правоохранительных органах подчеркнул, что к нанесению смертельных травм может быть причастен сотрудник колонии.

Теги
РоссияБрянская область
Реклама на ТАСС
В Кинешме по пути из школы пропал восьмилетний мальчик
Известно, что ребенок ранее уже убегал из дома
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС