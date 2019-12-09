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В Кинешме по пути из школы пропал восьмилетний мальчик

Известно, что ребенок ранее уже убегал из дома

ТАСС, 10 декабря. Восьмилетний мальчик пропал в городе Кинешме в Ивановской области по пути из школы. Полиция организовала поиски ребенка, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе УМВД по региону.

"Межмуниципальным отделом МВД России "Кинешемский" разыскивается несовершеннолетний мальчик 2011 года рождения. Ребенок пропал после 13 часов дня с улицы Щорса, в первой половине дня он еще был в школе", - сказали в пресс-службе.

Как пояснили ТАСС в ведомстве, ребенок уже ранее убегал из дома.

К поисковой операции подключились волонтеры "Лиза Алерт". На призыв о помощи отозвались уже более тридцати добровольцев. Организована работа поискового штаба.

Теги
РоссияИвановская область
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