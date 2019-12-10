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Мэрия Владивостока подтвердила изъятие документов по делу о мошенничестве с дорогами

В ходе расследования дела о хищении средств, выделенных городу по нацпроекту "Безопасные и качественные дороги", правоохранительные органы провели несколько обысков

ВЛАДИВОСТОК, 10 декабря. /ТАСС/. Администрация Владивостока подтвердила ТАСС факт изъятия конкурсной документации, касающейся дела о мошенничестве при строительстве дорог по национальному проекту "Безопасные и качественные дороги" (БКАД).

Ранее источник ТАСС сообщил о выявлении мошеннической схемы и системы откатов чиновников администрации Владивостока при реализации нацпроекта БКАД, сумма ущерба составила более 17 млн рублей.

"Правоохранительными органами в администрации города в рамках расследования дела в отношении подрядной организации, производившей работы по контрактам, изъята конкурсная и рабочая документация", - сообщили в пресс-службе администрации.

По словам источника ТАСС, чиновники принимали дороги, отремонтированные ненадлежащим образом, в связи с чем возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере). Обыски, по его информации, проведены в управлении дорог и благоустройства администрации Владивостока, в офисных помещениях нескольких компаний, занятых в сфере дорожного хозяйства, а также в домах должностных лиц администрации Владивостока и руководителей коммерческих организаций.

Владивостоку на реконструкцию и ремонт дорог в 2019 году было выделено 1,8 млрд рублей. Ремонтные работы в городе, как сообщали городские власти, предусмотрены для всех основных магистралей.

Теги
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