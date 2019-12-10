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Стрельба в колледже в Благовещенске

Суд оштрафовал ЧОП, охранявший колледж в Благовещенске, где произошла стрельба

Размер штрафа составил 100 тыс. рублей
Здание Амурского колледжа строительства и коммунального хозяйства в Благовещенске Екатерина Киселева/ТАСС
Описание
Здание Амурского колледжа строительства и коммунального хозяйства в Благовещенске
© Екатерина Киселева/ТАСС

БЛАГОВЕЩЕНСК, 10 декабря. /ТАСС/. Арбитражный суд Амурской области оштрафовал во вторник частное охранное предприятие "Сириус-А", которое охраняло колледж в Благовещенске, где 14 ноября студент устроил стрельбу, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

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"Назначить наказание в виде штрафа в размере 100 тыс. рублей", - сказал судья.

Прокурорская проверка установила, что охранявший колледж сотрудник "Сириус-А" не имел удостоверения частного охранника и никогда его не получал. Кроме того, как было отмечено во время заседания суда, сотрудник ЧОПа впустил в здание учебного заведения учащегося, который пронес внутрь охотничье ружье. Тем самым, по мнению ведомства, ЧОП грубо нарушил требования лицензии.

Представитель надзорного ведомства во время заседания призывал суд привлечь охранное предприятие к максимальной ответственности, ему грозил штраф до 200 тыс. рублей либо приостановка деятельности на три месяца.

При этом во время суда адвокат Андрей Иванов представил суду свидетельство о том, что охранник проходил обучение, и ему была присвоена соответствующая квалификация. "Обучение он проходил в образовательном учреждении "Бастион", где ему присвоили специальность "Охранник четвертого разряда", - уточнил адвокат ТАСС. После заседания адвокат заявил ТАСС, что защита будет обжаловать решение Арбитражного суда.

Теги
РоссияАмурская областьСтрельба в колледже в Благовещенске
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