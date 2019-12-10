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Самолет ВВС Чили с 38 людьми на борту пропал с радаров на пути в Антарктиду

К поиску привлечены спасательные службы

БУЭНОС-АЙРЕС, 10 декабря. /ТАСС/. Самолет ВВС Чили, на борту которого находятся 38 человек, пропал с радаров во время следования в Антарктиду. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба ВВС республики.

"Самолет взлетел в 16:55 (23:55 понедельника мск) и потерял радиосвязь в 18:13 (00:13 вторника мск), когда направлялся с военно-воздушной базы в городе Пунта-Аренас на антарктическую базу имени президента Эдуардо Фрея Монталвы", - говорится в сообщении.

По данным ВВС, "на борту Hercules C130 находятся 38 человек, из которых 17 являются членами экипажа, 21 - пассажирами". К поиску самолета были привлечены силы ВВС и поиско-спасательные службы.

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