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В Башкирии задержали мужчину, производившего и тестировавшего на себе стероиды

Злоумышленник находил покупателей через интернет-мессенджеры и отправлял им анаболики по почте

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Полицейские задержали и изъяли у жителя башкирского Ишимбая 14 кг анаболических стероидов, которые он произвел в гараже. Об этом говорится в пресс-релизе МВД РФ.

"Неработающий житель Ишимбая в арендованном им гараже организовал подпольную лабораторию по изготовлению анаболических стероидов. Наладив полный цикл производства, злоумышленник сбывал стероиды по почте в различные регионы России. Покупателей он находил через интернет-мессенджеры", - сказали в министерстве.

При досмотре у подозреваемого нашли 190 флаконов с анаболиками. В его гараже и квартире обнаружено специальное оборудование, предназначенное для изготовления таблеток и жидких стероидов, упаковка, фирменные наклейки, компоненты для производства, пустые флаконы для фасовки запрещенных веществ. Общий вес изъятого сильнодействующего вещества превысил 14 кг, отметили в МВД.

Более того, подозреваемый рассказал полицейским, что выводил формулу анаболиков путем проб и ошибок, тестируя на себе. При необходимости менял рецепт.

"В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 и ч. 3 статьи 234 УК РФ (покушение на сбыт сильнодействующих или ядовитых веществ в крупном размере). Ему избрана мера пресечения в виде домашнего ареста", - уточняется в релизе.

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