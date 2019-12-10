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В Москве неизвестный украл из автомобиля безработного сумку с почти 2,3 млн рублей

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "кража, совершенная в особо крупном размере"

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Неизвестный украл из автомобиля безработного на автостоянке на юго-западе Москвы сумку с почти 2,3 млн рублей. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

Как отметили в главке, 9 декабря в службу "02" поступило сообщение от неработающего мужчины о краже из автомобиля на Новоясеневском проспекте в районе дома 1. "Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что на автостоянке по указанному адресу неизвестный разбил правое заднее стекло автомобиля "Mercedes-Benz ML350", откуда совершил кражу сумки с денежными средствами в сумме 35 тыс. долларов. Материальный ущерб составил около 2 млн 230 тыс. рублей", - сказали в полиции.

По данному факту возбуждено уголовное дело по п. "б" ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная в особо крупном размере).

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Россия
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