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В Крыму задержали украинца, пытавшегося незаконно проникнуть на полуостров

Мужчина пояснил, что в Россию он рассчитывал попасть в "поисках лучшей жизни"

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 декабря. /ТАСС/. Пограничники в Крыму задержали гражданина Украины, пытавшегося незаконно проникнуть на полуостров. Об этом сообщили журналистам во вторник в пресс-службе Погрануправления ФСБ по региону.

"Сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым задержан мужчина 1980 г. р., который пытался пересечь российскую границу в обход пункта пропуска "Перекоп", - говорится в сообщении.

При себе нарушитель имел рюкзак с вещами первой необходимости, а также копии документов, удостоверяющих личность гражданина Украины. В ходе опроса задержанный сообщил, что до недавнего времени отбывал срок в исправительной колонии в Винницкой области Украины. На территорию России следовал "в поисках лучшей жизни", однако, не имея на руках действительных документов, осознанно решил нарушить порядок перехода через границу.

Мужчину уже привлекли к ответственности.

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