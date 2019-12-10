Глава ФСБ: в России в 2019 году не допущено ни одного теракта

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Сотрудники силовых структур в этом году в России предотвратили 50 преступлений террористической направленности и не допустили терактов. Об этом сообщил председатель Национального антитеррористического комитета (НАК), директор ФСБ России Александр Бортников на итоговом заседании НАК и Федерального оперативного штаба (ФОШ).

"В текущем году сохранилась тенденция к снижению числа преступлений террористической направленности. Скоординированные действия силовых структур позволили предотвратить подавляющее большинство террористических проявлений и не допустить совершения терактов", - сказал он. Как отмечалось на заседании, в этом году в России предотвращены 50 преступлений террористической направленности. За год в стране совершено три таких преступления, в то время как в 2018 году их было 9, а в 2013 году - 218.

Бортников сообщил, что "в ходе в ходе контртеррористических операций и оперативно-боевых мероприятий нейтрализованы 32 бандита, в том числе 9 бандглаварей, 41 главарь банд, 241 боевик и 606 пособников задержаны". За преступления террористической направленности в России отбывали наказание в этом году 2 тыс. 493 человека.

Он отметил, что также была пресечена деятельность 78 законспирированных ячеек международных террористических организаций, члены которых планировали совершение терактов на объектах социальной сферы, нападения на сотрудников правоохранительных органов и иные преступления террористической направленности. "Их активность зафиксирована по всем федеральным округам", - подчеркнул Бортников, добавив, что, несмотря на принимаемые усилия, успешное пресечение таких преступлений, "угроза, исходящая от МТО, сохраняется".

"Международные террористические организации продолжают предпринимать попытки формирования законспирированных ячеек, направленных на совершение терактов", - отметил он.

По словам Бортникова, сотрудники ФСБ, МВД и Росгвардии ликвидировали 83 нелегальные мастерские по производству и переделке оружия, нейтрализовали восемь преступных групп, занимавшихся поставками оружия и боеприпасов из зон вооруженных конфликтов. Глава НАК отметил, что на фоне сокращения ресурсной базы члены террористических организаций ищут новые способы приобретения оружия.

Принимаемые меры

В этом году в России дальнейшее развитие получила система мер по противодействию идеологии терроризма, повысилась роль и ответственность органов власти, участвующих в исполнении комплексного плана противодействия идеологии терроризма на 2019 -2023 годы. Проведено более 12 тыс. адресных профилактических мероприятий с лицами, подверженными воздействию террористической пропаганды, около 35 тыс. мероприятий с трудовыми мигрантами. На данный момент остаются актуальными задачи совершенствования работы в сфере профилактики терроризма среди молодежи и в миграционной среде.

Как сообщили в Информационном центре НАК, "в ходе заседания обсуждались дополнительные меры по нейтрализации террористических угроз, обеспечивающие адекватное реагирование на них сил и средств оперативных штабов, антитеррористических комиссий, институтов гражданского общества, всей общегосударственной системы противодействия терроризму".

Теракты с использованием беспилотников

Правоохранительные органы должны быть готовы к пресечению попыток терактов с использованием беспилотников, сообщил Бортников. "В 2020 году требуются дополнительные меры по нейтрализации ранее выявленных угроз и немедленного реагирования на вновь возникающие угрозы совершения терактов, в том числе с применением летательных аппаратов, а также опасных химических, биологических и радиоактивных веществ", - поставил он задачу.

В свою очередь комплекс антитеррористических мероприятий на территории Северо-Кавказского федерального округа "следует сосредоточить на решении задачи окончательного пресечения деятельности вооруженных бандитов и их главарей".

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