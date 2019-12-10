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В Ивановской области пропал восьмилетний мальчик

Возбуждено уголовное дело

ТАСС, 10 декабря. Следователи возбудили уголовное дело после исчезновения восьмилетнего ребенка в городе Кинешма Ивановской области. Об этом во вторник сообщается на сайте СК РФ.

"9 декабря в дневное время по пути из школы домой без вести пропал 8-летний мальчик. С целью установления обстоятельств исчезновения ребенка следственными органами СК РФ по Ивановской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего). Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление местонахождения мальчика", - говорится в сообщении.

Как рассказали ТАСС в пресс-службе УМВД по региону, заявление об исчезновении мальчика поступило в полицию в понедельник вечером от его отца. "На текущий момент проводится работа с учащимися школы, которую посещал мальчик. Сотрудники полиции выясняют, как ребенок проводил свое свободное время, какие места посещал. Ведется массированная отработка открытой местности, районов города, где проживал ребенок. Полицейскими изучаются записи с видеокамер наружного наблюдения", - сказали в ведомстве.

К поискам ребенка накануне вечером также подключились добровольцы отряда "Лиза Алерт". Около 30 волонтеров до глубокой ночи прочесывали территорию города. Утром поиски возобновились.

Теги
РоссияИвановская область
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