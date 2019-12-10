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Неизвестный сообщил об угрозе взрыва на около 30 станциях метро в Москве

Все станции проверят сотрудники экстренных служб и кинологи
Описание
© Сергей Бобылев/ТАСС, архив

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Неизвестный злоумышленник сообщил, что на около 30 станциях метро Московского метрополитена заложена взрывчатка, проводится проверка. Об этом ТАСС во вторник сообщил источник в экстренных службах.

"Анонимные сообщения с угрозой минирования 30 станций метрополитена Москвы поступили по электронной почте в администрацию столичной подземки", - сказал собеседник агентства. В данный момент, по данным источника, проводится проверка. На место следуют сотрудники экстренных служб и кинологи с собаками.

Волна "минирований" судов, школ, детских садов и других объектов в Москве, в числе которых трижды был и храм Христа Спасителя, началась 28 ноября. Все сообщения были проверены, ни одно из них не подтвердилось. Всего, по данным правоохранительных органов, было проверено порядка 600 объектов. В правоохранительных органах сообщили ТАСС, что неизвестные рассылают анонимные сообщения об угрозах взрыва из-за рубежа. Предположительно, это делается с территории Украины. В большинстве случаев они требуют перевести им денежные средства в биткойнах за отказ от своих преступных действий.

Теги
Россия
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