По делу об угрозах московскому судье задержали еще одного подозреваемого

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов задержали в Воронеже еще одного подозреваемого по уголовному делу об угрозах московскому судье. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"В ходе оперативных и следственных мероприятий задержан подозреваемый в угрозах судье через интернет", - сказал собеседник агентства. Задержанный стал четвертым фигурантом дела.

В ноябре СК РФ возбудил уголовные дела о публикации в интернете публичных призывов к осуществлению экстремистской деятельности (ч. 2 ст. 280 УК РФ), а также об угрозах убийством и причинением вреда здоровью (ч. 1 ст. 296 УК РФ) в адрес судьи Тверского суда Алексея Криворучко, входящего в так называемый список Магнитского. Публикации были посвящены процессу над участником несогласованного митинга 3 августа в Москве Павлом Устиновым, которому Криворучко вынес приговор в виде реального срока лишения свободы за нападение на бойца ОМОН. Позднее Мосгорсуд смягчил Устинову наказание, заменив реальный срок лишения свободы условным.

В рамках расследования уголовного дела был задержаны Евгений Ерзунов, Алексей Вересов и Сергей Половец. Вересов и Ерзунов содержатся под стражей, Половец отпущен под подписку о невыезде. По версии следствия, Ерзунов является автором первоначального поста об угрозах Криворучко, ему предъявлено обвинение по статье об угрозах убийством.