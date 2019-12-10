Мужчина устроил стрельбу на юге Москвы в ходе дорожного конфликта с таксистом

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Мужчина устроил стрельбу в ходе дорожного конфликта на Варшавском шоссе в Москве, он задержан полицейскими. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Инцидент произошел на Варшавском шоссе. Между таксистом и водителем иномарки произошла ссора. Водитель иномарки достал пистолет и выстрелил в асфальт, но пуля срикошетила в сторону таксиста. Пострадавший обратился в полицию", - рассказал собеседник агентства.

По его словам, после этого был объявлен план "Перехват". "Злоумышленника задержали на МКАД. У него изъяли травматический пистолет, из которого он выстрелил не менее пяти раз в сторону оппонента. Возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК РФ ("Хулиганство")", - добавил источник.