Пожар на рынке стройматериалов в Баку потушен

БАКУ, 10 декабря. /ТАСС/. Пожар на рынке строительных материалов в столице Азербайджана потушен. Об этом сообщила во вторник пресс-служба МЧС республики.

"Пожар на рынке строительных материалов EuroHome в Бинагадинском районе Баку потушен силами МЧС", - говорится в сообщении. По данным ведомства, к тушению огня были привлечены более 450 человек и техника Государственной противопожарной службы, Службы спасения особого риска и войск гражданской обороны, в том числе три вертолета и самолет-амфибия.

"Сгорели постройки на территории 2 га рынка, общая площадь которого составляет 5 гектаров. Остальная часть рынка и соседние строения, в том числе жилые дома, защищены от огня", - отмечается в сообщении.

По предварительной информации МЧС, причиной пожара стало возгорание электропроводки в магазине по продаже кафеля и метлаха. Начато расследование.

Согласно информации минздрава, при пожаре пострадали три человека, двое из них госпитализированы с признаками отравления дымом.