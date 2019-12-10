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Обновлено 

Подозреваемый в стрельбе в чешской больнице покончил с собой

Сейчас устанавливается его личность

ПРАГА, 10 декабря. Предполагаемый виновник стрельбы в больнице города Острава покончил с собой при попытке задержания, его личность устанавливается. Об этом сообщила во вторник полиция республики в своем Twitter.

"Полиция нашла автомобиль [предполагаемого преступника]", - говорится в сообщении. В нем отмечается, что подозреваемый покончил с собой при попытке задержания. "Мы выясняем личность мужчины", - подчеркнули в полиции.

Стрельба произошла около семи утра по местному времени (09:00 мск) в травматологическом отделении Факультетской больницы Остравы. По последним данным, погибли шесть человек, еще двое ранены. Как сообщили ТАСС в клинике, среди погибших в результате стрельбы нет граждан РФ. В посольстве России в Чехии заявили, что проверяют эту информацию.

В Остраву стянуты силы полицейского спецназа Чехии. Усиленные патрули полиции размещены на территории больницы и вузов этого крупнейшего города на северо-востоке республики. В стране усилены меры безопасности.

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Чехия
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