Фигуранты дела о теракте в петербургском метро получили от 19 лет до пожизненного

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 декабря. /ТАСС/. Второй западный окружной военный суд признал Аброра Азимова виновным в финансировании теракта в метро Петербурга 3 апреля 2017 года и приговорил к пожизненному заключению, передает корреспондент ТАСС.

"Назначить Азимову Аброру наказание в виде пожизненного срока заключения", - сказал судья Андрей Морозов.

Остальные фигуранты получили тюремные сроки от 19 до 28 лет.

"Назначить Азимову Акраму (брату Аброра Азимова - прим. ТАСС) наказание в виде 28 лет колонии строгого режима", - сказал судья Андрей Морозов.

Кроме того, Мухамадюсуп Эрматов приговорен к 28 годам лишения свободы в колонии строгого режима, Ибрагим Эрматов - к 27 годам колонии строгого режима, для Шохисты Каримовой назначено наказание в виде 20 лет колонии общего режима. Содика Ортикова приговорили к 22 годам колонии строгого режима, Махамадюсуфа Мирзаалимова, Дилмурада Муидинова и Азамжона Махмудова - к 20 годам, Сейфуллу Хакимова и Бахрама Эргашева - к 19 годам колонии строгого режима.

Кроме того, все осужденные также оштрафованы. Согласно решению суда, Аброр Азимов обязан выплатить штраф 800 тыс. рублей, Акрам Азимов - 700 тыс. рублей, Ортиков, Каримова, Мирзаалимов, Махмудов, Хакимов, Эргашев и Муидинов - по 500 тыс. рублей, а Эрматовы - по 600 тыс. рублей.

Суд также удовлетворил гражданский иск метрополитена Петербурга к осужденным на сумму около 695 тыс. рублей.

Адвокаты осужденных намерены обжаловать приговор.