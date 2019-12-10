СИДНЕЙ, 10 декабря. /ТАСС/. Полиция Новой Зеландии подтвердила гибель шести человек в результате извержения вулкана на острове Уайт-Айленд. Об этом сообщает во вторник газета The New Zealand Herald.

9 декабря заместитель комиссара штаба сил гражданской обороны страны Джон Тимс сообщил о пяти погибших в результате извержения вулкана.

По данным полиции, еще один человек из числа эвакуированных умер во вторник в больнице Middlemore Hospital в Окленде. Судьба еще 27 человек после извержения вулкана остается неизвестной.

Новозеландский остров Уайт-Айленд расположен в заливе Пленти в 270 км к югу от Окленда. Извержение началось 9 декабря около 14:15 по местному времени (04:15 мск). Уровень вулканической опасности был повышен до четвертого (опасность извержения в непосредственной близости от вулкана), а код авиационной безопасности изменен на оранжевый.

Уайт-Айленд - единственный активный вулканический остров Новой Зеландии. Предыдущее извержение было зафиксировано в конце 2012-начале 2013 года. Остров Уайт является одним из самых посещаемых активных вулканов в мире и открыт для туристических поездок.