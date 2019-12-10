Арест обвиняемой в шпионаже Карине Цуркан продлили еще на три месяца

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Московский городской суд до 14 марта продлил арест бывшему члену правления компании "Интер РАО" Карине Цуркан, обвиняемой в шпионаже в пользу Молдавии, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Продлить срок содержания под стражей в отношении обвиняемой Цуркан до 14 марта 2020 года", - огласил постановление судья.

Заседание прошло в закрытом режиме в связи с наличием в деле материалов под грифом "секретно". Цуркан находится под арестом 1,5 года; содержится в СИЗО "Лефортово" под арестом.

По версии следствия, Цуркан 16 августа 2004 года стала агентом, осуществляющим конфиденциальное сотрудничество с молдавской спецслужбой. В конце апреля 2015 года в Москве она получила электронную версию "проекта документа Минэнерго об отдельных аспектах действий российских энергетических компаний на канале международного сотрудничества" и 29 сентября 2015 года передала этот документ спецслужбе Молдавии. Обвинение в окончательной редакции ей предъявлено по статье 276 УК РФ ("Шпионаж"), она утверждает, что никогда не была знакома с представителями зарубежных спецслужб, не видела документ, в получении и передаче которого ее обвиняют. Свое преследование Цуркан связывает с попыткой сместить ее с должности из-за "принципиальной неподкупности".

Согласно данным из дипломатических источников, Цуркан ранее отказалась от гражданства Молдавии и получила румынский паспорт. Она сама сообщала, что имеет российское гражданство.

По данным на странице "Интер РАО", Цуркан с 2012 года была руководителем блока трейдинга ПАО "Интер РАО".