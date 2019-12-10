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Стрелявший в охранника в ночном клубе Краснодара задержан

По предварительным данным, охранник отказался пускать мужчину в заведение, из-за чего между ними возник конфликт

КРАСНОДАР, 10 декабря. /ТАСС/. Следственные органы на Кубани возбудили уголовное дело по статье о покушении на убийство в отношении 28-летнего мужчины после стрельбы в ночном клубе на улице 40 лет Победы. Стрелявший задержан, сообщили журналистам в следственном управлении СК РФ по Краснодарскому краю.

Накануне в пресс-службе МВД по Краснодару сообщили, что в ночь на 9 декабря в ночном клубе, расположенном на ул. 40 лет Победы в Краснодаре, произошел конфликт между молодым человеком и охранником. Посетитель несколько раз выстрелил в мужчину, пострадавшего госпитализировали, нападавший скрылся.

"Местонахождение подозреваемого было установлено, он задержан следственным отделом по Центральному округу города Краснодара СК России по Краснодарскому краю. В отношении 28-летнего приезжего возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство 29-летнего охранника одного из ночных клубов", - говорится в сообщении ведомства.

По предварительным данным, нападавший стрелял из травматического оружия, он выстрелил не менее пяти раз в голову и тело охранника. Мужчина остается в больнице, угрозы его жизни и здоровью нет.

Ранее в полиции сообщали, что, по предварительным данным, стрельба произошла из-за отказа охранника клуба пустить молодого человека в заведение. Кроме того, около двух недель назад тот же молодой человек стрелял в посетителя того же ночного клуба.

Теги
РоссияКраснодарский край
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