Полицейские задержали в Якутии "шамана" Габышева

ТАСС, 10 декабря. Полицейские задержали на территории Якутии так называемого шамана Александра Габышева, подозреваемого в публичных призывах к экстремизму. Об этом сообщил ТАСС координатор правозащитной организации "Правозащита Открытки" Алексей Прянишников.

"Во вторник Габышев и несколько его соратников были задержаны на территории Якутии. Для этого правоохранители привлекли несколько полицейских экипажей", - сказал Прянишников. Куда и зачем везут Габышева, он не уточнил.

Ранее Прянишников рассказывал, что "шаман" 8 декабря вновь отправился из Якутска в Москву пешком.

В сентябре Габышева отпустили под подписку о невыезде по возбужденному 12 сентября уголовному делу о публичных призывах к экстремизму. При этом мужчину, по словам Прянишникова, по итогам комплексной психолого-психиатрической экспертизы признали невменяемым.