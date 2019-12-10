Полиция Одессы обвинила в халатности главу колледжа, где в пожаре погибли 12 человек

КИЕВ, 10 декабря. /ТАСС/. Полиция Одессы предъявила обвинения в преступной халатности директору колледжа, где на прошлой неделе произошел пожар, жертвами которого стали по меньшей мере 12 человек. Об этом заявил глава управления Национальной полиции по Одесской области Олег Бех, сообщается на сайте ведомства.

"Сейчас в полиции уже есть первые результаты расследования. Они показывают грубые нарушения противопожарной безопасности, а главное - эвакуации людей", - заявил Олег Бех. "По предварительным результатам расследования уже сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 367 (служебная халатность - прим. ТАСС) руководителю учебного заведения", - добавил он.

Как сообщил телеканал NewsOne, обвинение в халатности предъявили директору колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса Любови Кочерге. Кроме того, по данным телеканала, полиция готовится предъявить обвинения другой подозреваемой - заведующей отделением колледжа, имя и фамилия которой не называются. Именно эта женщина, по предварительным данным, могла предотвратить пожар, но не сделала это, так как не смогла правильно отреагировать на опасную ситуацию.

Как утверждает NewsOne, причиной пожара могло стать возгорание электрического удлинителя в кабинете заведующей отделения. Женщина могла выдернуть вилку удлинителя из розетки и предотвратить пожар, но вместо этого запаниковала, заперла дверь на ключ и побеждала искать директора, передает телеканал.

Сильный пожар в Одессе, в историческом здании, где располагается колледж, возник 4 декабря в первой половине дня. В момент возгорания в помещениях учебного заведения находилось более 400 человек. Официально о причине инцидента пока не объявлено. При разборе завалов в сгоревшем здании найдены тела 12 погибших людей. По данным чрезвычайных служб под завалами могут находиться тела еще четырех жертв пожара, которые числятся пропавшими без вести.