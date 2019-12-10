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В Москве "заминировали" около 60 учреждений и общественных мест

Большую часть объектов проверили, опасных предметов не обнаружили

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Оперативные службы проверили во вторник в Москве порядка 60 сообщений с угрозами взрывов в учреждениях, объектах торговли и транспорта. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"В течение дня поступило порядка 60 угроз о возможных взрывах в судах, торговых центрах, станциях метро и учебных заведениях. Большая часть из них проверена, информация не подтвердилась", - сказал собеседник агентства.

Неизвестный во вторник сообщил о заложенных взрывных устройствах в аэропортах Шереметьево и Внуково, здании Российской таможенной академии в подмосковных Люберцах. ТЦ "Вегас", "Белая Дача", "Мега" в Московской области, а также ТЦ "РИО" на юго-западе Москвы, в здании Академии ФСБ России и на около 30 станциях Московского метрополитена.

Кроме того, анонимное сообщение с угрозой взрыва поступило в Верховный суд России. Сотрудники оперативных служб и кинологи проверили данные объекты и не нашли взрывоопасных предметов. Информация о минировании оказалась ложной.

Ранее также информация о минировании проверялась в 10 районных судах Москвы. Угроза не подтвердилась, суды работают в штатном режиме.

Волна минирования началась в Москве с 28 ноября. На прошлой неделе в столице неизвестные систематически сообщали о заложенных взрывных устройствах в судах, школах, ТРЦ и других объектах. Все угрозы оказались ложными.

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Россия
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