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Гендиректор ОАО "Метрострой" Николай Александров задержан в Петербурге

Источник в правоохранительных органах сообщил, что накануне в компании прошли обыски
Николай Александров Александр Рюмин/ТАСС
Описание
Николай Александров
© Александр Рюмин/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 декабря. /ТАСС/. Генеральный директор компании "Метрострой" Николай Александров задержан в Петербурге, сообщила во вторник пресс-служба организации.

Источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что накануне в компании прошли обыски.

"Девятого и десятого декабря генеральный директор ОАО "Метрострой" Николай Вадимович Александров на работе не появился. Связь с ним отсутствует. По имеющейся у нас информации, он задержан и ожидает предъявления обвинения и избрания меры пресечения", - говорится в распространенном компанией сообщении.

В пресс-службе организации отметили, что компании неизвестно, с какой целью и в рамках какого дела произошло задержание, а также какова позиция обвинения. Работа сотрудников управления и всех его структурных подразделений продолжается. Реализация государственных контрактов проходит в рабочем порядке.

Источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что в проведении оперативно-следственных мероприятий участвовали сотрудники ФСБ. В пресс-службе УФСБ по Петербургу и Ленинградской области ТАСС сообщили, что не комментируют информацию о задержании Александрова.

ОАО по строительству метрополитена в городе Санкт-Петербурге "Метрострой" - акционерное общество, которое занимается строительством подземки в Петербурге. Кроме того, компания также являлась участником стройки других объектов в Петербурге, например, стадиона "Газпром Арена" на Крестовском острове, где прошли матчи чемпионата мира по футболу в 2018 году и другие спортивные соревнования. Александров является владельцем 24,95% в уставном капитале общества, еще 25% владеет Метрополитен Санкт-Петербурга, 21% принадлежат властям города.

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Россия
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