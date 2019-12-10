Жителя Калининграда, избившего ребенка лопатой, отправили на принудительное лечение

КАЛИНИНГРАД, 10 декабря. /ТАСС/. Мужчину, избившего в Калининграде восьмилетнего ребенка лопатой и убившего женщину, направили на принудительное лечение в психиатрическую больницу. Об этом во вторник сообщила журналистам старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Калининградской области Наталья Гацко.

"Постановлением суда Ленинградского района Калининграда 50-летнему мужчине назначены меры медицинского характера в виде принудительного лечения в психиатрическом стационаре специализированного типа", - сказала она.

Следствие и суд установили, что днем 27 сентября 2018 года мужчина без определенного места жительства в садовом товариществе "Чайка" в Калининграде с целью убийства нанес не менее трех ударов лопатой в область головы восьмилетнему школьнику, после чего с места преступления скрылся, посчитав, что ребенок умер. Мальчика нашли случайные прохожие. Благодаря своевременно оказанной квалифицированной медицинской помощи он остался жив, но его здоровью был причинен тяжкий вред.

Кроме того, выяснилось, что осенью 2017 года подсудимый в садовом обществе "Водник 3" в ходе ссоры с женщиной нанес ей не менее пяти ударов топором в голову, от которых она умерла. Ее тело он сжег и закопал, чтобы скрыть следы преступления.

"Проведенная в ходе следствия комплексная психолого-психиатрическая экспертиза установила наличие у мужчины психического заболевания, лишавшего его способности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. Комиссия экспертов пришла к выводу, что мужчина представляет опасность для себя и других лиц и нуждается в принудительном лечении в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях специализированного типа с интенсивным наблюдением", - отметила представитель СК РФ.