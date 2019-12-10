В Петербурге задержан бизнесмен по делу о взятке

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 декабря. /ТАСС/. Бизнесмен по фамилии Юнг задержан в Санкт-Петербурге в рамках расследования уголовного дела о взятке, фигурантами которого ранее стали прокурор, следователь СК РФ и оперативник МВД, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"Юнга нашли и задержали", - сказал собеседник агентства, не уточнив его имени.

Уголовное дело о посредничестве при получении взятки по статье 291.1 УК РФ было возбуждено в Санкт-Петербурге в октябре. Его фигурантами стали сотрудник СК РФ Алексей Шиманский, оперативник МВД Кирилл Лисовой и заместитель транспортного прокурора города Тимур Горный.

По версии следствия, Шиманский получил от Горного информацию о том, что в МВД расследуется уголовное дело в отношении предпринимателя по фамилии Юнг, и бизнесмен хочет уйти от ответственности, передав через них взятку в полицию. Схема была раскрыта сотрудниками правоохранительных органов, затем по очереди были задержаны трое силовиков.

Первым задержанным в схеме стал зампрокурора Горный, которого далее привлекли к оперативным мероприятиям, и он привез взятку в сумме 19 млн рублей, из которых более 18,9 млн были муляжами денег, на встречу к следователю СК Шиманскому, который после передачи взятки был задержан. Задержанного следователя также привлекли к оперативным мероприятиям, он передал деньги при встрече оперативнику МВД Лисовому, после чего полицейского также задержали.

27 октября Лисового и Шиманского привезли в суд для избрания меры пересечения, однако суд отпустил их. Горного, по информации пресс-службы судов Петербурга, не доставляли в суд после задержания.