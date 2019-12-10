{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Петербурге задержан бизнесмен по делу о взятке

Ранее фигурантами этого дела стали прокурор, следователь СК РФ и оперативник МВД

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 декабря. /ТАСС/. Бизнесмен по фамилии Юнг задержан в Санкт-Петербурге в рамках расследования уголовного дела о взятке, фигурантами которого ранее стали прокурор, следователь СК РФ и оперативник МВД, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"Юнга нашли и задержали", - сказал собеседник агентства, не уточнив его имени.

Уголовное дело о посредничестве при получении взятки по статье 291.1 УК РФ было возбуждено в Санкт-Петербурге в октябре. Его фигурантами стали сотрудник СК РФ Алексей Шиманский, оперативник МВД Кирилл Лисовой и заместитель транспортного прокурора города Тимур Горный.

По версии следствия, Шиманский получил от Горного информацию о том, что в МВД расследуется уголовное дело в отношении предпринимателя по фамилии Юнг, и бизнесмен хочет уйти от ответственности, передав через них взятку в полицию. Схема была раскрыта сотрудниками правоохранительных органов, затем по очереди были задержаны трое силовиков.

Первым задержанным в схеме стал зампрокурора Горный, которого далее привлекли к оперативным мероприятиям, и он привез взятку в сумме 19 млн рублей, из которых более 18,9 млн были муляжами денег, на встречу к следователю СК Шиманскому, который после передачи взятки был задержан. Задержанного следователя также привлекли к оперативным мероприятиям, он передал деньги при встрече оперативнику МВД Лисовому, после чего полицейского также задержали.

27 октября Лисового и Шиманского привезли в суд для избрания меры пересечения, однако суд отпустил их. Горного, по информации пресс-службы судов Петербурга, не доставляли в суд после задержания.

Теги
РоссияСанкт-Петербург
Реклама на ТАСС
Суд изменил меру пресечения обвиняемому в хищении 150 млн рублей при создании Восточного
Александра Глазунова выпустили из-под домашнего ареста
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС