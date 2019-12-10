{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Около 10 школ в Москве проверяют в связи с сообщениями об угрозе взрыва

Школы эвакуированы

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Неизвестные сообщили об угрозе взрыва в 10 столичных школах, сообщил ТАСС во вторник источник в экстренных службах.

"Поступили анонимные сообщения об угрозах взрывов в порядка 10 школах, они эвакуированы, здания проверяются", - сказал собеседник агентства.

Ранее во вторник оперативные службы проверили порядка 60 угроз о взрывах в учреждениях, объектах торговли и транспорта в Москве. Неизвестные "минировали" аэропорты Шереметьево и Внуково, здание Российской таможенной академии в подмосковных Люберцах, ТЦ "Вегас", "Белая Дача", "Мега" в Московской области, а также ТЦ "РИО" на юго-западе Москвы, здание Академии ФСБ России и около 30 станций Московского метрополитена. Анонимное сообщение с угрозой взрыва поступило в Верховный суд России. Сотрудники оперативных служб и кинологи проверили данные объекты и не нашли взрывоопасных предметов. Информация о минировании оказалась ложной.

Ранее также информация о минировании проверялась в 10 районных судах Москвы. Угроза не подтвердилась, суды работают в штатном режиме.

Волна минирования началась в Москве с 28 ноября. На прошлой неделе в столице неизвестные систематически сообщали о заложенных взрывных устройствах в судах, школах, ТРЦ и других объектах. Все угрозы оказались ложными.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Суд изменил меру пресечения обвиняемому в хищении 150 млн рублей при создании Восточного
Александра Глазунова выпустили из-под домашнего ареста
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС