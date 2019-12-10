Около 10 школ в Москве проверяют в связи с сообщениями об угрозе взрыва

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Неизвестные сообщили об угрозе взрыва в 10 столичных школах, сообщил ТАСС во вторник источник в экстренных службах.

"Поступили анонимные сообщения об угрозах взрывов в порядка 10 школах, они эвакуированы, здания проверяются", - сказал собеседник агентства.

Ранее во вторник оперативные службы проверили порядка 60 угроз о взрывах в учреждениях, объектах торговли и транспорта в Москве. Неизвестные "минировали" аэропорты Шереметьево и Внуково, здание Российской таможенной академии в подмосковных Люберцах, ТЦ "Вегас", "Белая Дача", "Мега" в Московской области, а также ТЦ "РИО" на юго-западе Москвы, здание Академии ФСБ России и около 30 станций Московского метрополитена. Анонимное сообщение с угрозой взрыва поступило в Верховный суд России. Сотрудники оперативных служб и кинологи проверили данные объекты и не нашли взрывоопасных предметов. Информация о минировании оказалась ложной.

Ранее также информация о минировании проверялась в 10 районных судах Москвы. Угроза не подтвердилась, суды работают в штатном режиме.

Волна минирования началась в Москве с 28 ноября. На прошлой неделе в столице неизвестные систематически сообщали о заложенных взрывных устройствах в судах, школах, ТРЦ и других объектах. Все угрозы оказались ложными.