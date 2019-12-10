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Суд изменил меру пресечения обвиняемому в хищении 150 млн рублей при создании Восточного

Александра Глазунова выпустили из-под домашнего ареста

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Хорошевский суд Москвы выпустил из-под домашнего ареста обвиняемого по уголовному делу о хищении 150 млн рублей при строительстве космодрома Восточный Александра Глазунова. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Максим Пашков.

"Инженер Александр Глазунов обвиняется в хищениях 150 млн рублей в составе организованной преступной группы на космодроме Восточный. Хорошевский суд сегодня изменил ему меру пресечения с домашнего ареста на запрет определенных действий, остальные фигуранты находятся в розыске", - сказал адвокат.

По словам Пашкова, Глазунов полгода просидел под домашним арестом в Москве, теперь он сможет отправиться к семье в Санкт-Петербург. Фабулу дела адвокат сообщить отказался.

В связи с растратами, хищениями и злоупотреблениями при строительстве Восточного были возбуждены несколько уголовных дел. По данным СК РФ, в отношении 58 причастных к этим преступлениям уже вынесены приговоры, по другим делам расследование продолжается.

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