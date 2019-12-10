Путин поручит прокуратуре вновь разобраться с делом "Нового величия"

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручит прокуратуре вновь разобраться с делом организации "Новое величие". Об этом он заявил на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).

"Я еще раз попрошу прокуратуру за этим внимательно следить, тем более, что вы говорите, что дело разваливается, - сказал Путин, обращаясь к члену СПЧ Николаю Сванидзе. - Но раз разваливается, дай бог, чтобы суд разобрался с этим глубоко и по существу".

Глава государства рассказал, что по итогам первой проверки в отношении этого дела, которую он давал поручение провести прокуратуре, ему был предоставлен доклад. Он отметил, что в нем, по данным прокуратуры, которая надзирает за следствием, сообщается, что целью "Нового величия" было указано свержение действующей власти неконституционным путем с применением насилия. Для этого, по словам Путина, участники организации "проводили сборы, проводили различные мероприятия, готовились к боевым действиям".

"Как они сами писали в своих документах, готовились, в том числе, к проведению терактов", - отметил президент. Кроме этого прокуратура выявила наличие холодного и нарезного оружия, гранат и так далее. "Это же серьезные вещи", - подчеркнул президент.

Комментируя реплику члена Сванидзе, что за этим всем стояли не члены организации, а внедренный провокатор, Путин заметил: "Он может и агент, я этого не знаю, но они же этим занимались". "Хорошо, внедренный агент, допустим. Он им говорит: "Ребята, давайте гранатами запасемся, готовимся к свержению власти насильственным образом, насильственным путем". Они говорят: "Да, хорошо, будем", - сказал Путин. - Но если им это не нравится, взяли - да ушли".

По делу "Нового величия" проходят десять человек, которых обвиняют в организации экстремистского сообщества. По версии следствия, они планировали совершить преступления по мотивам ненависти к действующей власти. Их задержали в марте 2018 года.