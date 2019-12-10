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Расследование убийства главы центра "Э" по Ингушетии

Суд в Москве арестовал еще одного подозреваемого в покушении на главу ЦПЭ по Ингушетии

Магомед-Гази Чаниев заключен под стражу до 7 февраля
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Что известно об убийстве главы Центра противодействия экстремизму МВД Ингушетии

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Басманный суд Москвы арестовал на два месяца еще одного подозреваемого в покушении на жизнь главы Центра противодействия экстремизму МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева.

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Суд сегодня избрал меру пресечения в виде содержания под стражей до 7 февраля Чаниеву Магомед-Гази, подозреваемому по ст. 222 УК РФ (незаконное ношение оружия) и ч. 3 ст. 317УК РФ ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа")", - сказали в суде.

Теги
РоссияИнгушетияРасследование убийства главы Центра "Э" по Ингушетии
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