Суд в Москве арестовал еще одного подозреваемого в покушении на главу ЦПЭ по Ингушетии

Что известно об убийстве главы Центра противодействия экстремизму МВД Ингушетии

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МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Басманный суд Москвы арестовал на два месяца еще одного подозреваемого в покушении на жизнь главы Центра противодействия экстремизму МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева.

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Суд сегодня избрал меру пресечения в виде содержания под стражей до 7 февраля Чаниеву Магомед-Гази, подозреваемому по ст. 222 УК РФ (незаконное ношение оружия) и ч. 3 ст. 317УК РФ ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа")", - сказали в суде.